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Киноафиша Сериалы Нарко Сезоны Сезон 3 Серия 3

Нарко 2015 - 2017 3 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Нарко»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 1 сентября 2017
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 1 сентября 2017
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 1 сентября 2017
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 1 сентября 2017
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 1 сентября 2017
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 1 сентября 2017
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 1 сентября 2017
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 1 сентября 2017
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 1 сентября 2017
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 1 сентября 2017
О чем cерия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Нарко» у Пачо намечается встреча с важным человеком. Сотрудники ведомства по борьбе с незаконным оборотом опасных веществ наносят визит на объект Кали. Братья же Родригес решают на время залечь на дно и не отсвечивать.

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