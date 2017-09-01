В 3 сезоне 3 серии сериала «Нарко» у Пачо намечается встреча с важным человеком. Сотрудники ведомства по борьбе с незаконным оборотом опасных веществ наносят визит на объект Кали. Братья же Родригес решают на время залечь на дно и не отсвечивать.