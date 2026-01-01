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Актёры 2 сезона сериала «Нарко» (2016)
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Актеры сериала «Нарко»
Вся информация о сериале
Вагнер Моура
Wagner Moura
Pablo Escobar
Бойд Холбрук
Boyd Holbrook
Steve Murphy
Педро Паскаль
Pedro Pascal
Javier Peña
Дамиан Алькасар
Damián Alcázar
Паулина Гайтан
Paulina Gaitán
Tata Escobar
Бруно Бичир
Bruno Bichir
Fernando Duque
Рауль Мендес
Raúl Méndez
César Gaviria
Морис Комт
Maurice Compte
Horacio Carrillo
Франциско Дэнис
Francisco Denis
Miguel Rodríguez Orejuela
Паулина Гарсиа
Paulina García
Hermilda Gaviria
Маноло Кардона
Manolo Cardona
Joanna Christie
Connie Murphy
Эрик Ланж
Eric Lange
Bill Stechner
Альберто Амманн
Alberto Ammann
Флоренция Лозаньо
Florencia Lozano
Claudia Messina
Диего Катаньо
Diego Cataño
La Quica
Leynar Gomez
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