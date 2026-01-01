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Киноафиша Сериалы Нарко Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Нарко» (2016)

Актеры сериала «Нарко» Вся информация о сериале
Вагнер Моура
Вагнер Моура Wagner Moura
Pablo Escobar Бойд Холбрук
Бойд Холбрук Boyd Holbrook
Steve Murphy Педро Паскаль
Педро Паскаль Pedro Pascal
Javier Peña Дамиан Алькасар
Дамиан Алькасар Damián Alcázar
Паулина Гайтан
Паулина Гайтан Paulina Gaitán
Tata Escobar
Бруно Бичир Bruno Bichir
Fernando Duque Рауль Мендес
Рауль Мендес Raúl Méndez
César Gaviria Морис Комт
Морис Комт Maurice Compte
Horacio Carrillo
Франциско Дэнис Francisco Denis
Miguel Rodríguez Orejuela
Паулина Гарсиа Paulina García
Hermilda Gaviria Маноло Кардона
Маноло Кардона Manolo Cardona
Joanna Christie
Connie Murphy
Эрик Ланж
Эрик Ланж Eric Lange
Bill Stechner Альберто Амманн
Альберто Амманн Alberto Ammann
Флоренция Лозаньо Florencia Lozano
Claudia Messina
Диего Катаньо
Диего Катаньо Diego Cataño
La Quica
Leynar Gomez
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