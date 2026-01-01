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Актёры 1 сезона сериала «Нарко» (2015)

Актеры сериала «Нарко» Вся информация о сериале
Вагнер Моура
Вагнер Моура Wagner Moura
Pablo Escobar Бойд Холбрук
Бойд Холбрук Boyd Holbrook
Steve Murphy Педро Паскаль
Педро Паскаль Pedro Pascal
Javier Peña
Joanna Christie
Connie Murphy
Рауль Мендес
Рауль Мендес Raúl Méndez
César Gaviria Морис Комт
Морис Комт Maurice Compte
Horacio Carrillo Диего Катаньо
Диего Катаньо Diego Cataño
La Quica Маноло Кардона
Маноло Кардона Manolo Cardona
Хорхе А. Хименес Jorge A. Jimenez
Poison
Андре Маттос
Андре Маттос André Mattos
Jorge Luis Ochoa Паулина Гайтан
Паулина Гайтан Paulina Gaitán
Tata Escobar
Роберто Урбина Roberto Urbina
Fabio Ochoa
Паулина Гарсиа Paulina García
Hermilda Gaviria Альберто Амманн
Альберто Амманн Alberto Ammann
Бруно Бичир Bruno Bichir
Fernando Duque
Патрик Ст. Эсприт Patrick St. Esprit
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