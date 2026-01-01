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Актёры 1 сезона сериала «Нарко» (2015)
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Актеры сериала «Нарко»
Вся информация о сериале
Вагнер Моура
Wagner Moura
Pablo Escobar
Бойд Холбрук
Boyd Holbrook
Steve Murphy
Педро Паскаль
Pedro Pascal
Javier Peña
Joanna Christie
Connie Murphy
Рауль Мендес
Raúl Méndez
César Gaviria
Морис Комт
Maurice Compte
Horacio Carrillo
Диего Катаньо
Diego Cataño
La Quica
Маноло Кардона
Manolo Cardona
Хорхе А. Хименес
Jorge A. Jimenez
Poison
Андре Маттос
André Mattos
Jorge Luis Ochoa
Паулина Гайтан
Paulina Gaitán
Tata Escobar
Роберто Урбина
Roberto Urbina
Fabio Ochoa
Паулина Гарсиа
Paulina García
Hermilda Gaviria
Альберто Амманн
Alberto Ammann
Бруно Бичир
Bruno Bichir
Fernando Duque
Патрик Ст. Эсприт
Patrick St. Esprit
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