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Актеры сериала «Нарко: Мексика»
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Диего Луна
Diego Luna
Miguel Ángel Félix Gallardo
Скут МакНэри
Scoot McNairy
Walt Breslin
Хосе Мария Яспик
José María Yazpik
Amado Carrillo Fuentes
Alejandro Edda
Фернанда Уррехола
Fernanda Urrejola
Херардо Тарасена
Gerardo Taracena
Pablo Acosta
Майра Эрмосильо
Mayra Hermosillo
Тереса Руис
Teresa Ruiz
Isabella Bautista
Альфонсо Досаль
Alfonso Dosal
Джесси Гарсиа
Jesse Garcia
Хулио Седильо
Julio Cesar Cedillo
Мигель Родарте
Miguel Rodarte
Флавио Медина
Flavio Medina
Андрес Лондоно
Andres Londono
Enrique Clavel
Алекс Найт
Alex Knight
Kenny
Фермин Мартинес
Fermín Martínez
Альберто Зени
Alberto Zeni
Amat Palacios
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