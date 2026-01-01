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Киноафиша Сериалы Нарко: Мексика Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Нарко: Мексика» (2020)

Актеры сериала «Нарко: Мексика» Вся информация о сериале
Диего Луна
Диего Луна Diego Luna
Miguel Ángel Félix Gallardo Скут МакНэри
Скут МакНэри Scoot McNairy
Walt Breslin
Хосе Мария Яспик José María Yazpik
Amado Carrillo Fuentes
Alejandro Edda
Фернанда Уррехола
Фернанда Уррехола Fernanda Urrejola
Херардо Тарасена
Херардо Тарасена Gerardo Taracena
Pablo Acosta
Майра Эрмосильо Mayra Hermosillo
Тереса Руис
Тереса Руис Teresa Ruiz
Isabella Bautista Альфонсо Досаль
Альфонсо Досаль Alfonso Dosal
Джесси Гарсиа
Джесси Гарсиа Jesse Garcia
Хулио Седильо
Хулио Седильо Julio Cesar Cedillo
Мигель Родарте Miguel Rodarte
Флавио Медина
Флавио Медина Flavio Medina
Андрес Лондоно Andres Londono
Enrique Clavel
Алекс Найт Alex Knight
Kenny
Фермин Мартинес Fermín Martínez
Альберто Зени Alberto Zeni
Amat Palacios
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