Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Нарко: Мексика
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Нарко: Мексика» (2018)
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Похожие
Места съёмок
Актеры сериала «Нарко: Мексика»
Вся информация о сериале
Майкл Пенья
Michael Pena
Диего Луна
Diego Luna
Miguel Ángel Félix Gallardo
Хоакин Косио
Joaquín Cosio
Теноч Уэрта
Tenoch Huerta
Rafael Caro Quintero
Алисса Диас
Alyssa Diaz
Mika Camarena
Matt Letscher
James Kuykendall
Хосе Мария Яспик
José María Yazpik
Amado Carrillo Fuentes
Alejandro Edda
Хулио Седильо
Julio Cesar Cedillo
Фернанда Уррехола
Fernanda Urrejola
Эрнесто Альтерио
Ernesto Alterio
Salvador Osuna Nava
Аарон Стэтон
Aaron Staton
Butch Sears
Lenny Jacobson
Roger Knapp
Тереса Руис
Teresa Ruiz
Isabella Bautista
Херардо Тарасена
Gerardo Taracena
Pablo Acosta
Джеки Эрл Хэйли
Jackie Earle Haley
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить