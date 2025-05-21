Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Нарко: Мексика Статьи

Статьи о сериале «Нарко: Мексика»

Статьи о сериале «Нарко: Мексика» Вся информация о сериале
Диего Луна
Сериал Netflix станет идеальной заменой «Андору»: 98 тысяч человек оценили криминальную драму с Луной на 8,3 Отличная история на три сезона. 
3 комментария
21 мая 2025 17:09
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше