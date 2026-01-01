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Киноафиша Сериалы Нана Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Нана» (2006)

Актеры сериала «Нана» Вся информация о сериале
Роми Пак Romi Park
Каори Kaori
Эшли Болл
Эшли Болл Ashleigh Ball
Hiroki Takahashi
Хидэюки Танака Hideyuki Tanaka
Анна Цучия
Анна Цучия Anna Tsuchiya
Hidenobu Kiuchi
Секи Томокадзу
Секи Томокадзу Seki Tomokazu
Nobuo Terashima
Николь Баума Nicole Bouma
Такако Хонда Takako Honda
Yoshihisa Kawahara
Yasushi Takagi
Дзюнъити Сувабэ
Дзюнъити Сувабэ Jun'ichi Suwabe
Ричард Иэн Кокс Richard Ian Cox
Кэндзи Хамада Kenji Hamada
Акира Исида
Акира Исида Akira Ishida
Масая Оносака Masaya Onosaka
Кэнъити Огата Ken'ichi Ogata
Брайан Драммонд
Брайан Драммонд Brian Drummond
Yasushi Takagi
Akiko Hiramatsu
Эми Синохара Emi Shinohara
Мика Канаи Mika Kanai
Саяка Маэда Sayaka Maeda
Хезер Дорксен Heather Doerksen
Matthew Erickson
Nobuo Terashima
Синъя Фукумацу
Синъя Фукумацу Shin'ya Fukumatsu
Майкл Дэйнджерфилд Michael Daingerfield
Эндрю Фрэнсис
Эндрю Фрэнсис Andrew Francis
Takumi Ichinose
Джереми Фром Jeremy From
Сё Хаями
Сё Хаями Sho Hayami
Сэффрон Хендерсон Saffron Henderson
Марика Хендрикс Maryke Hendrikse
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