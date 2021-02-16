В 1 сезоне сериала «Нагиев на каникулах» российский актер, который долгое время провел на карантине в домашнем заточении, наслаждается отменой ограничений. Наконец, съемки кино возобновились, границы открылись, а самолеты вновь стали летать по самым популярным туристическим направлениям. Востребованный артист снова занимается любимой работой – а именно, отправляется в Арабские Эмираты, где должен провести свадебное торжество у одного влиятельного человека по имени Апу. Нагиеву обещают солидный гонорар за его услуги. Он пока не знает, что путешествие в страну под палящим солнцем превратится для него в настоящее испытание.