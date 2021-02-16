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Нагиев на каникулах 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Нагиев на каникулах
Киноафиша Сериалы Нагиев на каникулах Сезоны Сезон 1

Нагиев на каникулах 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нагиев на каникулах»

В 1 сезоне сериала «Нагиев на каникулах» российский актер, который долгое время провел на карантине в домашнем заточении, наслаждается отменой ограничений. Наконец, съемки кино возобновились, границы открылись, а самолеты вновь стали летать по самым популярным туристическим направлениям. Востребованный артист снова занимается любимой работой – а именно, отправляется в Арабские Эмираты, где должен провести свадебное торжество у одного влиятельного человека по имени Апу. Нагиеву обещают солидный гонорар за его услуги. Он пока не знает, что путешествие в страну под палящим солнцем превратится для него в настоящее испытание.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Нагиев на каникулах» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 марта 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 марта 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 марта 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 апреля 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 апреля 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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