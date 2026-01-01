Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best International
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
