Киноафиша Сериалы Меня зовут Эрл Награды

Награды и номинации «Меня зовут Эрл»

Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Номинант
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best International
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
