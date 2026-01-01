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Актёры 4 сезона сериала «Моя гениальная подруга» (2024)
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Актеры сериала «Моя гениальная подруга»
Вся информация о сериале
Альба Рорвахер
Alba Rohrwacher
Elena Greco
Фабрицио Джифуни
Fabrizio Gifuni
Nino Sarratore
Пьер Джорджо Беллоккьо
Pier Giorgio Bellocchio
Pietro Airota
Пио Стелачио
Pio Stellaccio
Enzo Scanno
Лино Муселла
Lino Musella
Сальваторе Стриано
Salvatore Striano
Rino Cerullo
Элизабетта Де Пало
Elisabetta De Palo
Elena Greco
Luca Gallone
Vittorio Greco
Стефано Дионизи
Stefano Dionisi
Franco Mari
Клаудия Транчезе
Claudia Tranchese
Соня Бергамаско
Sonia Bergamasco
Gaia Girace
Эдоардо Пеше
Edoardo Pesce
Michele Solara
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