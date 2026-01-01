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Актёры 1 сезона сериала «Моя гениальная подруга» (2018)

Актеры сериала «Моя гениальная подруга» Вся информация о сериале
Элиза дель Дженио Elisa del Genio
Elena Greco
Gaia Girace
Людовика Насти Ludovica Nasti
Маргерита Маццукко Margherita Mazzucco
Elena Greco
Luca Gallone
Vittorio Greco
Alessio Gallo
Michele Solara
Имма Вилла Imma Villa
Imma Solara
Valentina Acca
Nunzia Cerullo
Антонио Мило Antonio Milo
Silvio Solara
Antonio Buonanno
Fernando Cerullo
Нундзиа Скьяно
Нундзиа Скьяно Nunzia Schiano
Дора Романо
Дора Романо Dora Romano
Miss Oliviero Альба Рорвахер
Альба Рорвахер Alba Rohrwacher
Антонио Пеннарелла Antonio Pennarella
Don Achille Carracci
Джованни Бузелли Giovanni Buselli
Enzo Scanno
Giovanni Amura
Stefano Carracci
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