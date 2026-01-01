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Актёры 1 сезона сериала «Моя гениальная подруга» (2018)
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Актеры сериала «Моя гениальная подруга»
Вся информация о сериале
Элиза дель Дженио
Elisa del Genio
Elena Greco
Gaia Girace
Людовика Насти
Ludovica Nasti
Маргерита Маццукко
Margherita Mazzucco
Elena Greco
Luca Gallone
Vittorio Greco
Alessio Gallo
Michele Solara
Имма Вилла
Imma Villa
Imma Solara
Valentina Acca
Nunzia Cerullo
Антонио Мило
Antonio Milo
Silvio Solara
Antonio Buonanno
Fernando Cerullo
Нундзиа Скьяно
Nunzia Schiano
Дора Романо
Dora Romano
Miss Oliviero
Альба Рорвахер
Alba Rohrwacher
Антонио Пеннарелла
Antonio Pennarella
Don Achille Carracci
Джованни Бузелли
Giovanni Buselli
Enzo Scanno
Giovanni Amura
Stefano Carracci
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