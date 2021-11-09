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Постер к сериалу Расследования Мердока
Киноафиша Сериалы Расследования Мердока Сезоны
Расследования Мердока (2008 - …), список сезонов Murdoch Mysteries 12+
Год выпуска 2008
Страна Канада
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBC
Список сезонов сериала «Расследования Мердока»
Расследования Мердока - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 13 эпизодов
 
Расследования Мердока - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 13 эпизодов
 
Расследования Мердока - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2010, 13 эпизодов
 
Расследования Мердока - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 13 эпизодов
 
Расследования Мердока - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2012, 13 эпизодов
 
Расследования Мердока - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2013, 13 эпизодов
 
Расследования Мердока - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2013, 18 эпизодов
 
Расследования Мердока - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2014, 18 эпизодов
 
Расследования Мердока - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2015, 18 эпизодов
 
Расследования Мердока - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2016, 18 эпизодов
 
Расследования Мердока - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2017, 18 эпизодов
 
Расследования Мердока - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2018, 18 эпизодов
 
Расследования Мердока - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2019, 18 эпизодов
 
Расследования Мердока - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2021, 11 эпизодов
 
Расследования Мердока - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2021, 24 эпизода
 
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