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Расследования Мердока
Сезоны
Расследования Мердока (2008 - …), список сезонов
Murdoch Mysteries
12+
Год выпуска
2008
Страна
Канада
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CBC
Список сезонов сериала «Расследования Мердока»
Сезон 1 / Season 1
2008,
13 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2009,
13 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2010,
13 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2011,
13 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2012,
13 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2013,
13 эпизодов
Сезон 7 / Season 7
2013,
18 эпизодов
Сезон 8 / Season 8
2014,
18 эпизодов
Сезон 9 / Season 9
2015,
18 эпизодов
Сезон 10 / Season 10
2016,
18 эпизодов
Сезон 11 / Season 11
2017,
18 эпизодов
Сезон 12 / Season 12
2018,
18 эпизодов
Сезон 13 / Season 13
2019,
18 эпизодов
Сезон 14 / Season 14
2021,
11 эпизодов
Сезон 15 / Season 15
2021,
24 эпизода
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