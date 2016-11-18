Великолепный век. Империя Кесем 2015 - 2017 23 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Великолепный век. Империя Кесем»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 118 ноября 2016
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 225 ноября 2016
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 32 декабря 2016
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 49 декабря 2016
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 516 декабря 2016
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 623 декабря 2016
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 730 декабря 2016
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 813 января 2017
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 920 января 2017
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 1027 января 2017
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 1114 февраля 2017
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 1221 февраля 2017
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 1328 февраля 2017
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 147 марта 2017
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 1514 марта 2017
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 1621 марта 2017
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 1728 марта 2017
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 184 апреля 2017
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 1911 апреля 2017
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 2018 апреля 2017
Эпизод 21
Сезон 2 / Серия 2125 апреля 2017
Эпизод 22
Сезон 2 / Серия 222 мая 2017
Эпизод 23
Сезон 2 / Серия 239 мая 2017
Эпизод 24
Сезон 2 / Серия 2416 мая 2017
Эпизод 25
Сезон 2 / Серия 2523 мая 2017
Эпизод 26
Сезон 2 / Серия 2630 мая 2017
Эпизод 27
Сезон 2 / Серия 276 июня 2017
Эпизод 28
Сезон 2 / Серия 2813 июня 2017
Эпизод 29
Сезон 2 / Серия 2920 июня 2017
Эпизод 30
Сезон 2 / Серия 3027 июня 2017
О чем cерия
Во 2 сезоне 23 серии сериала «Великолепный век. Империя Кесем» султан узнает о смерти сыновей, после чего падает в обморок. Болезнь начинает стремительно прогрессировать, что усугубляет и без того напряженную ситуацию в государстве.
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