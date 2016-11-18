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Киноафиша Сериалы Великолепный век. Империя Кесем Сезоны Сезон 2 Серия 2

Великолепный век. Империя Кесем 2015 - 2017 2 серия 2 сезон

7.7 Оцените
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Все серии 2 сезона «Великолепный век. Империя Кесем»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 18 ноября 2016
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 25 ноября 2016
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 2 декабря 2016
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 9 декабря 2016
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 16 декабря 2016
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 23 декабря 2016
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 30 декабря 2016
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 13 января 2017
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 20 января 2017
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 27 января 2017
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 14 февраля 2017
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 21 февраля 2017
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 28 февраля 2017
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 7 марта 2017
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 14 марта 2017
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 21 марта 2017
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17 28 марта 2017
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 18 4 апреля 2017
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 19 11 апреля 2017
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 20 18 апреля 2017
Эпизод 21
Сезон 2 / Серия 21 25 апреля 2017
Эпизод 22
Сезон 2 / Серия 22 2 мая 2017
Эпизод 23
Сезон 2 / Серия 23 9 мая 2017
Эпизод 24
Сезон 2 / Серия 24 16 мая 2017
Эпизод 25
Сезон 2 / Серия 25 23 мая 2017
Эпизод 26
Сезон 2 / Серия 26 30 мая 2017
Эпизод 27
Сезон 2 / Серия 27 6 июня 2017
Эпизод 28
Сезон 2 / Серия 28 13 июня 2017
Эпизод 29
Сезон 2 / Серия 29 20 июня 2017
Эпизод 30
Сезон 2 / Серия 30 27 июня 2017
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Великолепный век. Империя Кесем» султан принимает ряд необдуманных поступков, лишая Кесем звания регента. Жажда власти превращает мать и сына в злейших врагов, но Мурада больше волнуют его взаимоотношения с принцессой.

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