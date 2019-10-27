В 1 сезоне 7 серии сериала «Миссис Флетчер», приняв судьбоносное решение, Ив решает не сидеть на месте и отправляется праздновать с друзьями. У Брендана возникают сомнения по поводу его колледжа, а Санджай совершает благородный поступок.