В 1 сезоне 6 серии сериала «Миссис Флетчер» Ив пытается сделать сразу два дела: флиртует в сети и параллельно проводит время с подругой, стараясь поддержать ее в трудную минуту. В колледже Брендан и Хлоя отправляются на романтическую встречу.
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