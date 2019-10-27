В 1 сезоне 6 серии сериала «Миссис Флетчер» Ив пытается сделать сразу два дела: флиртует в сети и параллельно проводит время с подругой, стараясь поддержать ее в трудную минуту. В колледже Брендан и Хлоя отправляются на романтическую встречу.