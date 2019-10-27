В 1 сезоне 5 серии сериала «Миссис Флетчер» вместе с Амандой, Ив идет на гламурную вечеринку в Бруклине, где чувствует себя не в своей тарелке. В это время на мероприятии по бодипозитиву Брендан сталкивается с Хлоей.
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