В 1 сезоне 3 серии сериала «Миссис Флетчер» в группе поддержки Брендан знакомится с новым товарищем. После неприятного разговора с бывшим мужем Ив собирается в бар на встречу с ребятами из своего колледжа.
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