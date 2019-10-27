В 1 сезоне 1 серии сериала «Миссис Флетчер», столкнувшись с некорректным поведением на работе, Ив не понимает, как себя дальше вести. Сын Евы собирается уезжать в колледж. На вечеринке Брендан встречает свою бывшую девушку.