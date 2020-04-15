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Киноафиша Сериалы Миссис Америка Сезоны Сезон 1 Серия 3

Миссис Америка 2020 3 серия 1 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Филлис
Сезон 1 / Серия 1 15 апреля 2020
Глория
Сезон 1 / Серия 2 15 апреля 2020
Ширли
Сезон 1 / Серия 3 15 апреля 2020
Бэтти
Сезон 1 / Серия 4 22 апреля 2020
Филлис, Фрэд, Брэнда, Марк
Сезон 1 / Серия 5 29 апреля 2020
Джилл
Сезон 1 / Серия 6 6 мая 2020
Белла
Сезон 1 / Серия 7 13 мая 2020
Хьюстон
Сезон 1 / Серия 8 20 мая 2020
Рэйган
Сезон 1 / Серия 9 27 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Миссис Америка» Ширли Чишольм выдвигает историческую кандидатуру на пост президента. В это время Глория пытается освоить политические игры. А Филлис создает организацию против Поправок на национальном уровне.

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