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Киноафиша Сериалы Мистер Робот Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Мистер Робот» (2019)

Актеры сериала «Мистер Робот» Вся информация о сериале
Рами Малек
Рами Малек Rami Malek
Elliot Alderson Портия Даблдэй
Портия Даблдэй Portia Doubleday
Angela Moss
Эллиотт Виллар Elliot Villar
Fernando Vera
Карли Чаикин
Карли Чаикин Carly Chaikin
Darlene Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер Christian Slater
Mr. Robot Майкл Кристофер
Майкл Кристофер Michael Cristofer
Phillip Price Грэйс Гаммер
Грэйс Гаммер Grace Gummer
Dominique DiPierro Мартин Вальстрём
Мартин Вальстрём Martin Wallström
Tyrell Wellick Б.Д. Вонг
Б.Д. Вонг B.D. Wong
Глория Рубен
Глория Рубен Gloria Reuben
Joey Bada$$
Эван Уиттен
Эван Уиттен Evan Whitten
Эшли Эткинсон Ashlie Atkinson
Janice
Дон Гиллори Don Guillory
Джон Глейсер Jon Glaser
Роберта Колиндрес
Роберта Колиндрес Roberta Colindrez
Доминик Гарсиа-Лоридо Dominik García-Lorido
James Andrew O'Connor
Цзин Ксу Jing Xu
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале Bobby Cannavale
Irving
Доминик Колон Dominic Colon
Кэлвин Даттон Calvin Dutton
Джейк Бьюзи
Джейк Бьюзи Jake Busey
Бен Раппапорт
Бен Раппапорт Ben Rappaport
Liz Larsen
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