Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Мистер Робот
Сезоны
Сезон 4
Актеры и роли
Актёры 4 сезона сериала «Мистер Робот» (2019)
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Мистер Робот»
Вся информация о сериале
Рами Малек
Rami Malek
Elliot Alderson
Портия Даблдэй
Portia Doubleday
Angela Moss
Эллиотт Виллар
Elliot Villar
Fernando Vera
Карли Чаикин
Carly Chaikin
Darlene
Кристиан Слэйтер
Christian Slater
Mr. Robot
Майкл Кристофер
Michael Cristofer
Phillip Price
Грэйс Гаммер
Grace Gummer
Dominique DiPierro
Мартин Вальстрём
Martin Wallström
Tyrell Wellick
Б.Д. Вонг
B.D. Wong
Глория Рубен
Gloria Reuben
Joey Bada$$
Эван Уиттен
Evan Whitten
Эшли Эткинсон
Ashlie Atkinson
Janice
Дон Гиллори
Don Guillory
Джон Глейсер
Jon Glaser
Роберта Колиндрес
Roberta Colindrez
Доминик Гарсиа-Лоридо
Dominik García-Lorido
James Andrew O'Connor
Цзин Ксу
Jing Xu
Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
Irving
Доминик Колон
Dominic Colon
Кэлвин Даттон
Calvin Dutton
Джейк Бьюзи
Jake Busey
Бен Раппапорт
Ben Rappaport
Liz Larsen
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить