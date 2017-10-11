В 3 сезоне 8 серии сериала «Мистер Робот» отчаяние побуждает Эллиота на крайние меры. В последний момент его останавливает неожиданный гость. В новом флэшбеке раскрываются важные детали взаимоотношений хакера с отцом.
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