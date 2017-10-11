В 3 сезоне 7 серии сериала «Мистер Робот» происходящее вокруг пагубно отражается на рассудке Анджелы. Эллиот отчаянно ищет ответы и в панике бежит к психотерапевту Кристе, тогда как Ирвинг сообщает, что революция состоялась лишь с позволения элиты.