В 3 сезоне 5 серии сериала «Мистер Робот» необходимость отмены «Этапа 2» побуждает Эллиота на крайние меры. Но за последние четыре дня в E Corp многое изменилось. Работу уволенного программиста теперь вынуждена выполнять Анджела.
Related video
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Авторизация по e-mail