В 3 сезоне 1 серии сериала «Мистер Робот» с момента ранения проходит пять дней. Вернувшись в сознание, Эллиот обнаруживает возле себя Анджелу. Несмотря на то, что девушка работает на Корпорацию Зла, хакер ей доверяет. В ситуацию вмешивается Дарлин.
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