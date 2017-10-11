В 3 сезоне 1 серии сериала «Мистер Робот» с момента ранения проходит пять дней. Вернувшись в сознание, Эллиот обнаруживает возле себя Анджелу. Несмотря на то, что девушка работает на Корпорацию Зла, хакер ей доверяет. В ситуацию вмешивается Дарлин.