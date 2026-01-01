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Актёры 2 сезона сериала «Мистер Робот» (2016)
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Актеры сериала «Мистер Робот»
Вся информация о сериале
Рами Малек
Rami Malek
Elliot Alderson
Кристиан Слэйтер
Christian Slater
Mr. Robot
Карли Чаикин
Carly Chaikin
Darlene
Портия Даблдэй
Portia Doubleday
Angela Moss
Майкл Кристофер
Michael Cristofer
Phillip Price
Michel Gill
Стефани Корнелиуссен
Stephanie Corneliussen
Joanna Wellick
Мартин Вальстрём
Martin Wallström
Tyrell Wellick
Грэйс Гаммер
Grace Gummer
Dominique DiPierro
Майкл Дрэйер
Michael Drayer
Б.Д. Вонг
B.D. Wong
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