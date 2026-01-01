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Киноафиша Сериалы Мистер Робот Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Мистер Робот» (2016)

Актеры сериала «Мистер Робот» Вся информация о сериале
Рами Малек
Рами Малек Rami Malek
Elliot Alderson Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер Christian Slater
Mr. Robot Карли Чаикин
Карли Чаикин Carly Chaikin
Darlene Портия Даблдэй
Портия Даблдэй Portia Doubleday
Angela Moss Майкл Кристофер
Майкл Кристофер Michael Cristofer
Phillip Price
Michel Gill
Стефани Корнелиуссен
Стефани Корнелиуссен Stephanie Corneliussen
Joanna Wellick Мартин Вальстрём
Мартин Вальстрём Martin Wallström
Tyrell Wellick Грэйс Гаммер
Грэйс Гаммер Grace Gummer
Dominique DiPierro
Майкл Дрэйер Michael Drayer
Б.Д. Вонг
Б.Д. Вонг B.D. Wong
Глория Рубен
Глория Рубен Gloria Reuben
Азар Кхан Azhar Khan
Joey Bada$$
Сунита Мани
Сунита Мани Sunita Mani
Сакина Джэффри
Сакина Джэффри Sakina Jaffrey
Омар Метвалли
Омар Метвалли Omar Metwally
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