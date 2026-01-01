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Киноафиша Сериалы Мистер Робот Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Мистер Робот» (2015)

Актеры сериала «Мистер Робот» Вся информация о сериале
Рами Малек
Рами Малек Rami Malek
Elliot Alderson Карли Чаикин
Карли Чаикин Carly Chaikin
Darlene Портия Даблдэй
Портия Даблдэй Portia Doubleday
Angela Moss Мартин Вальстрём
Мартин Вальстрём Martin Wallström
Tyrell Wellick Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер Christian Slater
Mr. Robot
Майкл Дрэйер Michael Drayer
Бен Раппапорт
Бен Раппапорт Ben Rappaport
Рик Гонсалес
Рик Гонсалес Rick Gonzalez
Michel Gill
Глория Рубен
Глория Рубен Gloria Reuben
Мишель Хикс Michele Hicks
Брюс Олтмен
Брюс Олтмен Bruce Altman
Аарон Такахаси Aaron Takahashi
Brian Stokes Mitchell
Рон Сепас Джонс
Рон Сепас Джонс Ron Cephas Jones
Майкл Кристофер
Майкл Кристофер Michael Cristofer
Phillip Price Фрэнки Шоу
Фрэнки Шоу Frankie Shaw
Б.Д. Вонг
Б.Д. Вонг B.D. Wong
Сакина Джэффри
Сакина Джэффри Sakina Jaffrey
Сьюзан Пурфар
Сьюзан Пурфар Susan Pourfar
Азар Кхан Azhar Khan
Эллиотт Виллар Elliot Villar
Fernando Vera
Самрат Чакрабарти Samrat Chakrabarti
Стефани Корнелиуссен
Стефани Корнелиуссен Stephanie Corneliussen
Joanna Wellick
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