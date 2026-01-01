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Мистер Робот
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Актёры 1 сезона сериала «Мистер Робот» (2015)
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Актеры сериала «Мистер Робот»
Вся информация о сериале
Рами Малек
Rami Malek
Elliot Alderson
Карли Чаикин
Carly Chaikin
Darlene
Портия Даблдэй
Portia Doubleday
Angela Moss
Мартин Вальстрём
Martin Wallström
Tyrell Wellick
Кристиан Слэйтер
Christian Slater
Mr. Robot
Майкл Дрэйер
Michael Drayer
Бен Раппапорт
Ben Rappaport
Рик Гонсалес
Rick Gonzalez
Michel Gill
Глория Рубен
Gloria Reuben
Мишель Хикс
Michele Hicks
Брюс Олтмен
Bruce Altman
Аарон Такахаси
Aaron Takahashi
Brian Stokes Mitchell
Рон Сепас Джонс
Ron Cephas Jones
Майкл Кристофер
Michael Cristofer
Phillip Price
Фрэнки Шоу
Frankie Shaw
Б.Д. Вонг
B.D. Wong
Сакина Джэффри
Sakina Jaffrey
Сьюзан Пурфар
Susan Pourfar
Азар Кхан
Azhar Khan
Эллиотт Виллар
Elliot Villar
Fernando Vera
Самрат Чакрабарти
Samrat Chakrabarti
Стефани Корнелиуссен
Stephanie Corneliussen
Joanna Wellick
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