О, не знаю. Это что, мы все вместе считали Стива Джобса великим человеком, даже зная, что он зарабатывал миллиарды на спинах детей? Или, может, это ощущение, что все наши герои фальшивые? Сам мир — это один большой обман. Мы заспамливаем друг друга бегущими комментариями о чепухе, маскирующейся под глубину, наши социальные сети притворяются близостью. Или это наше голосование? Не на подстроенных выборах, а своими вещами, своим имуществом, своими деньгами. Я не говорю ничего нового. Мы все знаем, зачем мы это делаем, не потому что книги «Голодные игры» делают нас счастливыми, а потому что нам хочется быть в состоянии легкой эйфории. Потому что больно не притворяться, потому что мы трусы. Черт с обществом.