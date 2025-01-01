ElliotО, не знаю. Это что, мы все вместе считали Стива Джобса великим человеком, даже зная, что он зарабатывал миллиарды на спинах детей? Или, может, это ощущение, что все наши герои фальшивые? Сам мир — это один большой обман. Мы заспамливаем друг друга бегущими комментариями о чепухе, маскирующейся под глубину, наши социальные сети притворяются близостью. Или это наше голосование? Не на подстроенных выборах, а своими вещами, своим имуществом, своими деньгами. Я не говорю ничего нового. Мы все знаем, зачем мы это делаем, не потому что книги «Голодные игры» делают нас счастливыми, а потому что нам хочется быть в состоянии легкой эйфории. Потому что больно не притворяться, потому что мы трусы. Черт с обществом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. RobotМир опасен, Эллиот, не потому что в нём есть злодеи, а потому что те, кто на это смотрит, ничего не делают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ElliotОшибка — это не просто промах. Она представляет собой нечто большее. Ошибка мышления, которая делает тебя тем, кто ты есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ElliotПривет, друг. Привет, друг? Это глупо. Может, мне стоит дать тебе имя. Но это скользкая тема, ты только в моей голове, надо это помнить. Чёрт, это на самом деле произошло, я разговариваю с воображаемым человеком. То, что я собираюсь тебе сказать, — это секрет. Заговор больше, чем мы все. Есть могущественная группа людей, которые тайно управляют миром. Я говорю о тех, о ком никто не знает, о невидимых. О том самом 1% из 1%, о тех, кто играет в Бога без разрешения. И сейчас я думаю, что они следят за мной.
MobleyЛюди — просто люди, верно? Если разобраться, все одинаковы. У всех есть что-то, что они любят. У всех есть что-то, чего они хотят. У всех есть что-то, чего они боятся. Конкретика помогает, но она не меняет того факта, что каждый уязвим. Она просто меняет то, как мы получаем доступ к этим уязвимостям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
WhiteroseКонцепция ожидания сбивает меня с толку. Всегда есть сроки. Всегда тикают часы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tyrell WellickДаже необыкновенные люди, и я верю, что ты такой, подвержены банальным человеческим порывам.
Tyrell WellickДва дня назад я задушил женщину до смерти всего лишь руками. Это странное ощущение. Что-то такое грандиозное, сделанное чем-то таким простым. Первые десять секунд было неудобно, чувство безвременья, но потом твои мышцы напрягаются, и она борьбуется, сражается, но это почти исчезает на фоне всего остального в мире. В этот момент только ты и абсолютная власть, больше ничего. Этот момент остался со мной. Я думал, что буду чувствовать вину за то, что убийца, но нет. Я чувствую удивление.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fernando VeraЕсть умное время для страха, брат... и глупое время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terry ColbyЕсли ты хочешь что-то изменить, возможно, стоит попробовать изнутри, потому что так выглядит ситуация снаружи.