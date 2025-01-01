Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Мистер Робот Цитаты

Цитаты из сериала Мистер Робот

Elliot О, не знаю. Это что, мы все вместе считали Стива Джобса великим человеком, даже зная, что он зарабатывал миллиарды на спинах детей? Или, может, это ощущение, что все наши герои фальшивые? Сам мир — это один большой обман. Мы заспамливаем друг друга бегущими комментариями о чепухе, маскирующейся под глубину, наши социальные сети притворяются близостью. Или это наше голосование? Не на подстроенных выборах, а своими вещами, своим имуществом, своими деньгами. Я не говорю ничего нового. Мы все знаем, зачем мы это делаем, не потому что книги «Голодные игры» делают нас счастливыми, а потому что нам хочется быть в состоянии легкой эйфории. Потому что больно не притворяться, потому что мы трусы. Черт с обществом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Robot Мир опасен, Эллиот, не потому что в нём есть злодеи, а потому что те, кто на это смотрит, ничего не делают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Ошибка — это не просто промах. Она представляет собой нечто большее. Ошибка мышления, которая делает тебя тем, кто ты есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Привет, друг. Привет, друг? Это глупо. Может, мне стоит дать тебе имя. Но это скользкая тема, ты только в моей голове, надо это помнить. Чёрт, это на самом деле произошло, я разговариваю с воображаемым человеком. То, что я собираюсь тебе сказать, — это секрет. Заговор больше, чем мы все. Есть могущественная группа людей, которые тайно управляют миром. Я говорю о тех, о ком никто не знает, о невидимых. О том самом 1% из 1%, о тех, кто играет в Бога без разрешения. И сейчас я думаю, что они следят за мной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Мы все живем в паранойе друг друга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Я никогда не хочу быть правым в своих хакерских делах, но люди всегда находят способ разочаровать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fernando Vera Люди ходят вокруг, ведут себя так, будто знают, что такое ненависть. Нет, никто не знает, пока не начнет ненавидеть себя. Я имею в виду, по-настоящему ненавидеть себя. Это и есть сила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Хотя она психолог, она на самом деле плохо читает людей, а вот я отлично. Мой секрет? Я смотрю на их худшие стороны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tyrell Wellick Власть принадлежит тем, кто её забирает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elliot Я хотел спасти мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mobley Люди — просто люди, верно? Если разобраться, все одинаковы. У всех есть что-то, что они любят. У всех есть что-то, чего они хотят. У всех есть что-то, чего они боятся. Конкретика помогает, но она не меняет того факта, что каждый уязвим. Она просто меняет то, как мы получаем доступ к этим уязвимостям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Whiterose Концепция ожидания сбивает меня с толку. Всегда есть сроки. Всегда тикают часы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tyrell Wellick Даже необыкновенные люди, и я верю, что ты такой, подвержены банальным человеческим порывам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Whiterose Ты хакеришь людей. А я хакерю время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tyrell Wellick Два дня назад я задушил женщину до смерти всего лишь руками. Это странное ощущение. Что-то такое грандиозное, сделанное чем-то таким простым. Первые десять секунд было неудобно, чувство безвременья, но потом твои мышцы напрягаются, и она борьбуется, сражается, но это почти исчезает на фоне всего остального в мире. В этот момент только ты и абсолютная власть, больше ничего. Этот момент остался со мной. Я думал, что буду чувствовать вину за то, что убийца, но нет. Я чувствую удивление.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fernando Vera Есть умное время для страха, брат... и глупое время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terry Colby Если ты хочешь что-то изменить, возможно, стоит попробовать изнутри, потому что так выглядит ситуация снаружи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Robot Нет покоя для злых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darlene Кем ты меня считаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gideon Goddard Ты никогда не можешь быть уверен ни в чем, если нет чего-то, о чем можно быть уверенным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tyrell Wellick Доброй ночи, Эллиот
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше