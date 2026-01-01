Киноафиша Сериалы Мистер Робот Награды

Награды и номинации «Мистер Робот»

Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая драма
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Interactive Extension of a Linear Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Best Fight Against the System
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
