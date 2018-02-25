В 3 сезоне 9 серии сериала «Мистер Пиклз» Томми решает создать собственное анимационное шоу, сюжет которого посвящен ананасу в смешной шляпе. К удивлению окружающих, творение мальчика заменяет в эфире хит про межгалактического детектива-дельфина.
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