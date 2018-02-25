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Киноафиша Сериалы Мистер Пиклз Сезоны Сезон 3 Серия 9

Мистер Пиклз 2014 - 2020 9 серия 3 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Мистер Пиклз»
Загрузка мозга
Сезон 3 / Серия 1 25 февраля 2018
Мамочкин мальчик
Сезон 3 / Серия 2 25 февраля 2018
С.А.П.О.Г.И.
Сезон 3 / Серия 3 4 марта 2018
Телемаркетинг от Дьявола
Сезон 3 / Серия 4 4 марта 2018
Горзот
Сезон 3 / Серия 5 11 марта 2018
Томми идёт в школу
Сезон 3 / Серия 6 11 марта 2018
Шерифы
Сезон 3 / Серия 7 18 марта 2018
Хулиганы
Сезон 3 / Серия 8 18 марта 2018
Мультик Томми
Сезон 3 / Серия 9 25 марта 2018
Финал
Сезон 3 / Серия 10 25 марта 2018
О чем cерия

В 3 сезоне 9 серии сериала «Мистер Пиклз» Томми решает создать собственное анимационное шоу, сюжет которого посвящен ананасу в смешной шляпе. К удивлению окружающих, творение мальчика заменяет в эфире хит про межгалактического детектива-дельфина.

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