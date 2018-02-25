В 3 сезоне 8 серии сериала «Мистер Пиклз» школьники вновь выставляют слабохарактерного Томми на посмешище. Не желая пускать ситуацию на самотек, Беверли отправляется к родителям хулиганов. Это приводит к неожиданным последствиям.
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