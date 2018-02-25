В 3 сезоне 4 серии сериала «Мистер Пиклз» на работе Гудмана-старшего происходит нечто странное. Сотрудники маркета оказываются в заложниках у коварного фермера, истинные мотивы которого неизвестны. Стэнли вынужден взять ситуацию в собственные руки.
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