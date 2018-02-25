В 3 сезоне 2 серии сериала «Мистер Пиклз» в лесу объявляется загадочное существо, убивающее людей. На этот раз от его рук гибнет парочка готов-подростков. Между тем Боженкинс пытается превратить шерифа в настоящего мужчину.
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