В 3 сезоне 1 серии сериала «Решала» речь пойдет о досадных оплошностях, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, иногда очень тяжелым. К примеру, если ваши ошибки провоцируют вашу смерть, как вы можете на них научиться?