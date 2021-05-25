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Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 3 Серия 1

Решала 2018 1 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Решала»
Можно было, следовало бы
Сезон 3 / Серия 1 25 мая 2021
Чемпион
Сезон 3 / Серия 2 25 мая 2021
Все, что я когда-либо хотел
Сезон 3 / Серия 3 1 июня 2021
Хватит нести чушь Принцесса
Сезон 3 / Серия 4 8 июня 2021
До того, как я пошел на войну
Сезон 3 / Серия 5 15 июня 2021
Рэй кто?
Сезон 3 / Серия 6 22 июня 2021
Я твоя девушка
Сезон 3 / Серия 7 29 июня 2021
Скоро увидимся
Сезон 3 / Серия 8 6 июля 2021
Я не хочу, чтобы ты уходил
Сезон 3 / Серия 9 13 июля 2021
О чем cерия

В 3 сезоне 1 серии сериала «Решала» речь пойдет о досадных оплошностях, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, иногда очень тяжелым. К примеру, если ваши ошибки провоцируют вашу смерть, как вы можете на них научиться?

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