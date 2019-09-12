Во 2 сезоне 8 серии сериала «Решала» речь пойдет о давних приятелях, которые в данный момент своей жизни находятся не в лучшей форме, а также о партнере, который вынужден расплачиваться за проступки, совершенные им в далеком прошлом.
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