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Решала 2018 8 серия 2 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Решала»
Нужно стучать
Сезон 2 / Серия 1 12 сентября 2019
Не будь придурком
Сезон 2 / Серия 2 19 сентября 2019
Я получилась из твоих яиц?
Сезон 2 / Серия 3 26 сентября 2019
Монстры
Сезон 2 / Серия 4 3 октября 2019
Не могу тебя спасти
Сезон 2 / Серия 5 10 октября 2019
Позволь мне остановить тебя здесь
Сезон 2 / Серия 6 17 октября 2019
Берегись змей
Сезон 2 / Серия 7 24 октября 2019
Встретимся в твоих мечтах
Сезон 2 / Серия 8 31 октября 2019
Носки имеют значение
Сезон 2 / Серия 9 7 ноября 2019
Милое лицо
Сезон 2 / Серия 10 14 ноября 2019
Будь здесь, а я умру
Сезон 2 / Серия 11 21 ноября 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Решала» речь пойдет о давних приятелях, которые в данный момент своей жизни находятся не в лучшей форме, а также о партнере, который вынужден расплачиваться за проступки, совершенные им в далеком прошлом.

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