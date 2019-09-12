Во 2 сезоне 4 серии сериала «Решала» речь пойдет о монстрах. В этой серии главному герою предстоит ответить на единственный вопрос: действительно ли на земле существуют монстры или все это не более, чем плод воспаленного воображения.
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