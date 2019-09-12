Во 2 сезоне 3 серии сериала «Решала» речь пойдет о Рэе и Элли. В этом эпизоде им предстоит осознать, что забота о собственном здоровье и правильная гигиена полости рта не менее важна, чем своевременная уплата долгов, которыми они обременены.