Во 2 сезоне 11 серии сериала «Решала» речь пойдет о таких глубоких философских вопросах, как жизнь и смерть. Не подлежит никакому сомнению, что мы в действительности живем, однако умирает ли кто-нибудь на самом деле – вот в чем главный вопрос.