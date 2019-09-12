Во 2 сезоне 11 серии сериала «Решала» речь пойдет о таких глубоких философских вопросах, как жизнь и смерть. Не подлежит никакому сомнению, что мы в действительности живем, однако умирает ли кто-нибудь на самом деле – вот в чем главный вопрос.
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