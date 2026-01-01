Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Решала» (2019)

Актеры сериала «Решала» Вся информация о сериале
Скотт Райан
Скотт Райан Scott Ryan
Тика Ясумура Chika Yasumura
Brittany
Дэймон Херриман
Дэймон Херриман Damon Herriman
Freddy Мэтью Нэйбл
Мэтью Нэйбл Matthew Nable
Dave Брук Сатчуэлл
Брук Сатчуэлл Brooke Satchwell
Ally Джастин Росниак
Джастин Росниак Justin Rosniak
Gary Николас Кассим
Николас Кассим Nicholas Cassim
Bruce Алила Браун
Алила Браун Alyla Browne
Джош МакКонвилл Josh McConville
Elyssa Murray
Кенни Грэм Kenny Graham
Киран Дарси-Смит
Киран Дарси-Смит Kieran Darcy-Smith
Натали Трэн Natalie Tran
Шон Мартиндейл Shaun Martindale
Дэвид Мишо
Дэвид Мишо David Michôd
Тириел Мора
Тириел Мора Tiriel Mora
Генри Никсон Henry Nixon
Greg Hatton
Мирра Фолкс
Мирра Фолкс Mirrah Foulkes
Paul Caesar
Эдди Бару
Эдди Бару Eddie Baroo
Насрин Эмин Nisrine Amine
Ben Oxenbould
Dirk
Лиззи Шебеста Lizzie Schebesta
Rose Riley
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше