В 4 сезоне 8 серии сериала «Моцарт в джунглях» Родриго и Хейли воссоединяются в Японии и посещают загадочную чайную церемонию. Перед тем как вернуться обратно в Америку, им необходимо понять свои чувства друг к другу.
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