В 4 сезоне 4 серии сериала «Моцарт в джунглях» Родриго скучает по внутренним диалогам с Моцартом. Он посещает любителя классической музыки, чтобы вернуть композитора в свою голову. Хейли предлагают место дирижера в одном очень перспективном месте.
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