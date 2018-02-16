В 4 сезоне 10 серии сериала «Моцарт в джунглях» Родриго и Хейли возвращаются домой. Их жизни навсегда изменились. Глория и Томас тоже в Нью-Йорке, но сейчас им надо сфокусироваться на оркестре, потому что полная катастрофа не за горами.