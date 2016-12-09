В 3 сезоне 9 серии сериала «Моцарт в джунглях» Родриго пытается разобраться со всеми проблемами самостоятельно. Только ему надо найти какого-нибудь спонсора для его музыкальных идей. Хейли готовится к первому выступлению в качестве дирижера.
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