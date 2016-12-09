В 3 сезоне 4 серии сериала «Моцарт в джунглях» Родриго фокусируется на предстоящем концерте. Он дарует важную миссию Хейли, а тем временем сам отправляется разыскать сбежавшую оперную певицу. Глория и Томас приезжают в Венецию.
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