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Киноафиша Сериалы Моцарт в джунглях Сезоны Сезон 3 Серия 4

Моцарт в джунглях 2014 - 2018 4 серия 3 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Моцарт в джунглях»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 9 декабря 2016
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 9 декабря 2016
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 9 декабря 2016
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 9 декабря 2016
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 9 декабря 2016
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 9 декабря 2016
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 9 декабря 2016
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 9 декабря 2016
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 9 декабря 2016
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 9 декабря 2016
О чем cерия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Моцарт в джунглях» Родриго фокусируется на предстоящем концерте. Он дарует важную миссию Хейли, а тем временем сам отправляется разыскать сбежавшую оперную певицу. Глория и Томас приезжают в Венецию.

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