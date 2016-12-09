В 3 сезоне 3 серии сериала «Моцарт в джунглях» в последний момент мэр города приглашает оркестр и совет директоров в городской холл для общей медитации. Родриго пытается репетировать с Алессандрой. Эрик внезапно приезжает навестить Хейли.
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