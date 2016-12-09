В 3 сезоне 10 серии сериала «Моцарт в джунглях» нью-йоркский оркестр организует прослушивания. Хейли снова пытается следовать своей мечте. Родриго наконец понимает, как сложно собрать собственный оркестр.
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