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Киноафиша Сериалы Моцарт в джунглях Сезоны Сезон 1 Серия 8

Моцарт в джунглях 2014 - 2018 8 серия 1 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Моцарт в джунглях»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 6 февраля 2014
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 23 декабря 2014
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 23 декабря 2014
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 23 декабря 2014
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 23 декабря 2014
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 23 декабря 2014
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 23 декабря 2014
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 23 декабря 2014
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 23 декабря 2014
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 23 декабря 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Моцарт в джунглях» Родриго решает, что легендарному пианисту не нужно выступать на открытии. В споре музыкант в итоге помогает маэстро понять, кого он хочет видеть на его месте. Синтия пытается найти Томаса.

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