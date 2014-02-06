В 1 сезоне 5 серии сериала «Моцарт в джунглях» Родриго не может совладать со своей страстной натурой. Томас не отвечает на звонки, поэтому Синтия сближается с Бетти. Хейли проводит время на творческом вечере Алекса, но тут Родриго просит о помощи.
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