В 1 сезоне 5 серии сериала «Моцарт в джунглях» Родриго не может совладать со своей страстной натурой. Томас не отвечает на звонки, поэтому Синтия сближается с Бетти. Хейли проводит время на творческом вечере Алекса, но тут Родриго просит о помощи.