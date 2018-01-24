В 1 сезоне 7 серии сериала «Мама» Ён Шин обижается на дочь за общение с биологической матерью и считает Юн Бок родной внучкой. Соль Ак пытается найти информацию об орнитологе Кан Су Чжин, однако Чжа Ён считает, что Хэ На утонула в океане.