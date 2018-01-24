В 1 сезоне 6 серии сериала «Мама» Су Чжин узнаёт, что Хон Хи является её биологической матерью и решает переехать. Женщина передаёт свои сбережения дочери через Юн Бок, а детектив Чан Гын продолжает поиски пропавшей Ким Хэ На.