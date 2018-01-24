В 1 сезоне 6 серии сериала «Мама» Су Чжин узнаёт, что Хон Хи является её биологической матерью и решает переехать. Женщина передаёт свои сбережения дочери через Юн Бок, а детектив Чан Гын продолжает поиски пропавшей Ким Хэ На.
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail